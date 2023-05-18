"20 мая, в День Волги, Центр по управлению рекреационной деятельностью Тверской области в рамках акции "Вода России" проведет уборку берегов реки Волги в Юрьево-Девичьевском сельском поселении Конаковского района. Присоединиться к экологической инициативе приглашают всех желающих", — говорится в сообщении.

В настоящее время вдоль Волги в Конаковском районе расположен ряд площадок, где туристы традиционно разбивают палатки в летний период.

Как отметили в пресс-службе, губернатором Игорем Руденей поставлена задача их благоустроить, обеспечить вывоз мусора, создать в таких местах парковки, санитарные модули, точки подачи питьевой воды и другую инфраструктуру.

"Жители и гости Тверской области должны отдыхать в комфортных условиях, цивилизованно, не нанося ущерб окружающей среде. Важно упорядочить эту деятельность, обеспечить качественно новый уровень отдыха", — процитировали Руденю в пресс-службе.

День Волги утвержден по инициативе ЮНЕСКО и призван привлечь внимание к экологическому состоянию великой реки.

"В 2023 году в Тверской области традиционно пройдет множество мероприятий, приуроченных к этой дате, в рамках акции "Вода России" любой желающий может к ней присоединиться, поучаствовать в уборке и благоустройстве берегов рек и озер в своих муниципалитетах и внести, таким образом, личный вклад в сохранение экологического равновесия в регионе", — подчеркивается в сообщении.