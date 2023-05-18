Фестиваль состоится 27 мая в Горно-Алтайске. Его цель — привлечение внимания к теме сохранения снежного барса.

В рамках праздника пройдет костюмированное шествие, в котором могут принять участие все желающие. Участникам предлагается собрать команды от 7 до 20 человек, сделать костюмы и получить шанс выиграть призы в командном и личном зачете. За лучший костюм предусмотрен главный приз — полет на воздушном шаре в Курайской степи. Победители в номинации "Лучшая команда" получат 100 тыс. рублей.

В рамках фестиваля будет организована ярмарка, на которой свою продукцию представят мастера Республики Алтай. На фотовыставке посетители смогут посмотреть фотоработы участников экспедиции "По следам снежного барса".

Также на фестивале будут работать анимационные площадки, фотозоны, состоится концерт с участием артистов Республики Алтай.

Организатором мероприятия выступает Центр развития Республики Алтай при поддержке администрации Горно-Алтайска.

Снежный барс — крупный хищник семейства кошачьих, охота на него полностью запрещена. Ранее популяция снежного барса из-за браконьерства была на грани исчезновения, сейчас она начала восстанавливаться.

По инициативе главы Республики Алтай Олега Хорохордина в регионе запрещена охота на козерога — основную добычу снежного барса, что позволяет восстанавливать пищевые ресурсы в местах обитания хищника и создавать благоприятные условия для увеличения численности краснокнижного барса.