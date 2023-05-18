«18 мая сотрудники Генерального консульства посетили всех находящихся в медицинских учреждениях провинции россиян, пострадавших накануне в результате столкновения скоростного катера с сигнальной вышкой вблизи Пхукета. В настоящее время на стационарном лечении находятся 11 российских граждан. Полученные травмы угрозы для их жизней не представляют», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты заверяют, что оказывают попавшим в аварию россиянам всю необходимую консультационную помощь и поддержку.

Как сообщалось, 17 мая туристический катер столкнулся с сигнальной вышкой недалеко от порта Чалонг в тайской провинции Пхукет, на борту находились 37 пассажиров, из них 21 человек – граждане России. Россияне получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения Пхукета.