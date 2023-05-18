"В связи с продлением ограничения движения пригородных поездов дополнительно назначаются автобусы для перевозки пассажиров", — говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.

Дополнительные автобусные рейсы из Симферополя назначены на 17:40 и 19:30, из Бахчисарая — на 18:35, 19:55 и 21:45.

Минтранс РК не уточнил, на какой срок продлены ограничения.

Утром в четверг в Симферопольском районе сошли с рельсов, по предварительным данным, восемь вагонов с зерном. Причиной инцидента в Крымской железной дороге назвали "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Пострадавших нет, на перегоне Симферополь — Севастополь было приостановлено движение поездов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что работы по восстановлению железнодорожного сообщения уже ведутся. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сказал, что движение планируется восстановить в четверг к вечеру.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" перенесла отправление поезда N008 Севастополь — Санкт-Петербург в Симферополь. Для пассажиров пригородных электропоездов было организовано несколько утренних и дневных автобусных рейсов.