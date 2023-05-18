"Основным видом транспорта для путешествий как в округе, так и за его пределами является авиация. В этом году сохранилось субсидирование авиаперевозок. В периоды интенсивных нагрузок на авиаотрасль вводим дополнительные рейсы", — приводятся в сообщении слова начальника отдела развития воздушного транспорта управления транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Юлии Воробьевой.

43 межрегиональных направления из ЯНАО субсидируются. В настоящее время из-за временного закрытия аэропортов на юге России в регионе действует 34 направления. По межмуниципальным маршрутам перевозки выполняются по 30 направлениям, из них 28 — вертолетные.

В ЯНАО действуют семь аэропортов (Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск, Надым, Тарко-Сале, Уренгой и Толька) и 24 вертолетные площадки, через которые осуществляется прием и отправка пассажиров, почты и грузов по регулярным межмуниципальным и межрегиональным направлениям.

Кроме того, на территории автономного округа осуществляют деятельность ведомственные аэропорты Ямбург, Бованенково, Сабетта и Утренний.