"Сегодня выделим почти 2,5 млрд рублей на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов", — сказал он на заседании правительства в четверг.

По данным пресс-службы правительства, эти средства пойдут на компенсацию расходов аэропортов за декабрь 2022 — март 2023 гг.

"Такое решение позволит использовать предоставленные субсидии в том числе для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам, а значит, воздушные гавани смогут планировать дальнейшее развитие", — отметил Мишустин.

Из соображений безопасности с 24 февраля прошлого года приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Для поддержки их финансового состояния в прошлом году правительство выделило им 7,6 млрд руб.