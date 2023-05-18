В ведомстве отметили, что ранее артефакты I-II веков н.э. были изъяты у россиянина, незаконно занимавшегося поиском исторических предметов для их дальнейшей продажи. Ленинским районным судом Тулы он был признан виновным по п. "а" ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания) и приговорен к штрафу. Приговор вступил в законную силу.

"Предметы археологии обращены в собственность Российской Федерации и переданы в Государственный музей-заповедник "Куликово поле", — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы музея-заповедника "Куликово поле", переданный музею клад женских украшений I-II веков нашей эры был найден в результате незаконных раскопок с применением металлодетектора на территории Большой Тулы (Ленинский район) около деревни Барыбинка.

Как установили археологи музея-заповедника, клад был спрятан на окраине древнего поселения на рубеже I и II веков нашей эры, когда территория будущей Тульской области попала в орбиту влияния сарматского мира. Клад состоит из 1500 предметов — это большие многовитковые спиральные браслеты, перстни, детали сложного и богатого ожерелья и даже большая спиральная диадема, которую использовали для украшения головного убора. Есть два парных головных украшения из серебра — височные кольца с лопастью.

Дополняет комплекс снизка стеклянных бус, среди которых две крупные 14-гранные и золотостеклянные пронизки. Основу таких бусин делали из стекла, потом прокладывали золотую фольгу и покрывали ее сверху еще одним слоем прозрачного стекла.

"Уникальность этого клада в том, что он послужит основанием для реконструкции костюма жителей нашего региона этой далекой эпохи. До этого у нас были отдельные находки украшений, но весь набор удалось увидеть впервые", — отметил ученый секретарь музея-заповедника, кандидат исторических наук Алексей Воронцов.

В свою очередь директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко отметил, что находкам предстоит реставрация, потом их будут изучать специалисты по этой эпохе, а в финале они станут героями новой выставки в пространстве "Археология" в Музейном квартале Тулы.

"Музей-заповедник "Куликово поле" обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить этот важный процесс", — подчеркнул Гриценко.

Археологический памятник, где был обнаружен клад, продолжат исследовать археологи музея-заповедника "Куликово поле". Раскопки помогут уточнить, как эти предметы оказались в земле. По итогам работ будут опубликованы научные статьи, подготовлены лекции, отметили в пресс-службе.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.