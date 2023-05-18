«Экскурсионные туры в Южную Корею появились у нас в начале 2023 года, и направление сразу же стало востребовано. На лето наибольшим спросом пользуются экскурсионные программы в Сеул, туры на фестивали цветов, экскурсионные программы для молодежи по местам съемок клипов бойс-бэнда BTS, а также насыщенные экскурсионные программы с посещением Сеула и Пусана», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Как отметил руководитель отдела маркетинга туроператора China Travel Евгений Глотов, продажи летних туров в Южную Корею идут активно, ежедневно приходит около тысячи запросов на отдых в стране.

«Есть определенный круглогодичный пул программ, и особых изменений в нем нет, за исключением посещения тех объектов, который закрываются на лето/зиму. Если говорить о самых популярных программах в Южную Корею, то это, конечно, экскурсионные туры в Сеул на 4-7 дней», — сказал он.

Пляжный отдых с корейским колоритом

По словам туроператоров, пляжный отдых в Южной Корее мало известен широкому кругу российских туристов, поэтому пока не пользуется повышенным спросом.

«У нас есть один тур на август по программе «Сеул плюс Пусан», где у туристов есть возможность провести пять ночей у моря. Это индивидуальный тур, но спрос на него есть. Прежде всего, Южная Корея – страна экскурсионного туризма, а не пляжного. Тем не менее в Пусане иностранным туристам можно обеспечить гарантированный вариант пляжного отдыха», — пояснил Глотов.

Эксперт уточнил, что пляжных отелей в Пусане немного, они ориентированы в основном на местных туристов. Россияне отдают предпочтение нескольким гостиницам международных сетей.

Так, один из самых известных пляжей в Пусане – Хэундэ. На побережье есть гостиницы сетей Accor, Marriott и другие, которые работают по международным стандартам и адаптированы к приему заграничных гостей.

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Начинающим серфингистам эксперты рекомендуют пляж Сончжон, поскольку там неглубоко и пологие волны. Размещение там обойдется дешевле.

Турпоток вырастет с увеличением числа рейсов

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Как отмечают туроператоры, отсутствие прямой перевозки и сложная логистика для россиян, планирующих поездку в Южную Корею, сдерживает спрос на направлении.

«Как только Южная Корея упростит ситуацию с регистрацией путешественников перед поездкой в системе K-ETA и увеличится число рейсов, уверен, бронирования направления значительно вырастут», — считает Глотов.

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Сейчас чаще всего россияне приобретают туры в Южную Корею со стыковочным перелетом через Ташкент. Также пользуются спросом и ОАЭ за счет удобного времени стыковки, но такой перелет обойдется дороже.

Весной 2022 года Южная Корея возобновила безвизовый режим с Россией и рядом других стран с условием предварительной регистрации путешественников в системе электронной авторизации Korea electronic travel authorization (K-ETA). Все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, были отменены в октябре 2022 года.