"Выставка располагается в Музейном дворе со стороны Казанской набережной. Музейный двор своими очертаниями напоминает Красную площадь; здесь можно увидеть прозрачные макеты Исторического музея и Покровского храма", — отметили в пресс-службе.

Выставка рассказывает о том, как жил и работал музей самого известного храма России, который одним из первых был взят под охрану молодым государством.

"Организация исследовательской и реставрационной работы, комплектование фондов, разработка принципов экспозиции, определение структуры музея, экскурсии, методы музеефикации позволили специалистам выстроить всю экспозиционную и экскурсионную деятельность вокруг истории, архитектуры и убранства Покровского собора", — подчеркивается в сообщении.

Посетители увидят документальные фотографии, отразившие разные периоды истории музея "Покровский собор", прочтут записи из книги отзывов.

Значение собора, выдающегося памятника древнерусского зодчества, для русской и мировой культуры было в полной мере оценено уже к началу XX века. Однако музеем храм-памятник победе русских войск над Казанским ханством (1552 г.) стал после революционных событий 1917 года.

Открылся он 21 мая 1923 года, а еще через пять лет собор стал филиалом Государственного исторического музея, которым остается и поныне. До 1929 года в храме на Красной площади Москвы шли службы.

За минувшие сто лет музей прошел через несколько масштабных реставраций, неоднократную смену постоянной экспозиции, запрет и возобновление богослужений, разорение и восстановление яруса колокольного звона.

Сегодня, как и век назад, Покровский собор — это широко известный в нашей стране и за ее пределами храм-музей, в котором богослужебная жизнь сочетается с научно-исследовательской и просветительской деятельностью.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.