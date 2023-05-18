Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожной станции Невинномысская, а также на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод с 20 июня по 30 сентября.

Автобусное сообщение организовано по шести маршрутам в прямом и обратном направлении.

Отмечается, что запуск "единого" билета на этих маршрутах облегчает логистические процессы и помогает сократить время в пути следования.

Оформить "единый" билет "поезд + автобус" можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте и в приложении ОАО "РЖД".

Билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.