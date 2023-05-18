"С 1 июня мы планируем перейти на круглосуточный режим работы нашего аэропорта. Все соответствующие договоренности есть, у нас кратно увеличивается количество авиационных рейсов", — сказал Меняйло.

По его словам, с переходом на круглосуточную работу будет создано дополнительно 120 рабочих мест. Меняйло добавил, что аэропорт также начнет принимать рейсы из заграницы.

Как сообщалось, Северная Осетия планирует летом 2023 года запустить авиасообщение с Уфой, Иркутском и Новосибирском.

Также сообщалось, что власти Северной Осетии в 2023 году будут работать над увеличением количества туроператоров для привлечения в регион большего числа туристов.

Аэропорт Владикавказа (входит в состав холдинга "Новапорт" Романа Троценко) в 2022г увеличил чистую прибыль на 1,6% за счет роста пассажиропотока. Международный аэропорт "Владикавказ" — единственный аэропорт республики Северная Осетия-Алания.

"Новапорт" — один из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты.