По его словам, с переходом на круглосуточную работу будет создано дополнительно 120 рабочих мест. Меняйло добавил, что аэропорт также начнет принимать рейсы из заграницы.
Как сообщалось, Северная Осетия планирует летом 2023 года запустить авиасообщение с Уфой, Иркутском и Новосибирском.
Также сообщалось, что власти Северной Осетии в 2023 году будут работать над увеличением количества туроператоров для привлечения в регион большего числа туристов.
Аэропорт Владикавказа (входит в состав холдинга "Новапорт" Романа Троценко) в 2022г увеличил чистую прибыль на 1,6% за счет роста пассажиропотока. Международный аэропорт "Владикавказ" — единственный аэропорт республики Северная Осетия-Алания.
"Новапорт" — один из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты.