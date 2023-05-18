"Три автобуса готовы к отправке в Бахчисарай из Симферополя. Сейчас из трех автобусов частично заполнен только один. Ажиотажа нет", — говорится в сообщении министерства, размещенном в телеграм-канале.

В то же время Минтранс зарезервировал еще десять автобусов на случай большого спроса в течение дня.

Автобусы из Симферополя в Бахчисарай уже отправлены в 10:30 и 12:50, также будут совершены рейсы Из Симферополе в 14:00 и 15:30, из Бахчисарая — в 13:55, 15:05, 16:45.

Утром в четверг в Симферопольском районе сошли с рельсов, по предварительным данным, восемь вагонов с зерном. Причиной инцидента в Крымской железной дороге назвали "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Пострадавших нет, на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено движение поездов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что работы по восстановлению железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь — Севастополь уже ведутся. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сказал, что движение планируется восстановить в четверг к вечеру.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" перенесла отправление поезда N008 Севастополь — Санкт-Петербург в Симферополь. Для пассажиров пригородных электропоездов организованы автобусные рейсы.