«Благодаря нацпроектам дороги становятся все лучше и безопаснее, но внимание необходимо уделить созданию придорожной инфраструктуры и обеспечению сервиса на дорогах. Здесь совершенно точно необходим комплексный подход, с вовлечением практиков: экспертного сообщества, представителей бизнеса и общественных организаций, чтобы на выходе получить рабочую концепцию, при помощи которой можно через несколько лет получить необходимый рост количества автотуристов», — считает советник президента РСТ, заместитель руководителя Регионального совета объединения Дмитрий Манин.

Как считает эксперт, необходимо разработать федеральный проект многофункциональных комплексов, где автотуристы смогут получить определенный набор услуг с единым уровнем сервиса.

«Турист должен понимать, через какое расстояние будет АЗС, кафе, пункт технического обслуживания и шиномонтажа, придорожный отель для ночевки, место для отдыха с чистыми туалетами и прочие важные моменты», — подчеркивает Манин.

Как напомнили в РСТ, автотуризм бывает нескольких видов – на собственных машинах или автобусах с размещением в придорожных отелях, мотелях и кемпингах. И с использованием «личных» объектов размещения – прицепов и автодомов. При разработке концепции необходимо учесть потребности всех перемещающихся по дорогам туристов.

Руководитель комиссии РСТ по кемпингам, глэмпингам и некапитальным объектам размещения Вадим Дашук отметил, что в России в последние годы растет число кэмпингов – их уже более 300. Растет и производство автодомов – за четыре года число их производителей выросло вдвое, с 32 до 60.

«Но для такой страны, как Россия, это капля в море. Для сравнения, в Европе насчитывается 38 тысяч кэмпингов, но и традиции автотуризма на континенте уже больше ста лет. Там караванинг держится на пенсионерах, которые приобретают автодома по льготным кредитам и едут, куда хотят. У нас классический вариант развития автотуризма упирается в отсутствие денег на такую недешевую покупку, как автодом, который стоит от 700 тысяч до 30 млн рублей в зависимости от модификации, комплектации и года выпуска. Арендовать автодом можно, заплатив от 7 до 25 тысяч рублей в сутки», — говорит эксперт.

По его данным, число караванеров в России также выросло за последние годы с 200 до 30 тыс. человек. Но это число ничтожно по сравнению с количеством владельцев частных автомобилей, которых насчитывается 42 млн.

«Целевая аудитория российского автотуризма – люди на своих автомобилях. И вот здесь нам пригодится опыт европейских стран, которые сделали упор на создание некапитальных строений для таких туристов», — подчеркивает Дашук.

Он считает, что для этого необходимо, прежде всего, облегчить бизнесу доступ к созданию инфраструктуры для автотуризма.

«Хотя инвестиции в строительство кемпингов и кэмпстоянок меньше, чем в отели, они все равно внушительные. Чтобы построить полноценный кемпинг по принятым у нас или в Европе стандартам, нужно иметь не менее 50 млн рублей. Соответственно, предпринимателям нужны дешевые кредиты. Те же, кто имеет средства, из-за отсутствия четкой статистики в этой сфере, не понимают, когда они отобьют свои вложения. Получается замкнутый круг: инвесторы не строят, потому что не знаю, поедут ли туристы, а туристы не едут, потому что некуда. Наконец, нужно упростить получение земельных участков под такое строительство», — рассказал Дашук.

Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил Кабмину разработать и утвердить до 15 июня концепцию развития автомобильного туризма в РФ. Документ должен предусматривать реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток, включающему в себя федеральные трассы «Россия» (Москва – Санкт-Петербург) и «Восток» (Москва – Казань).