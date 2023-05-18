"В связи с осложнением пожароопасной обстановки, отсутствием осадков и установлением на территории земель лесного фонда четвертого класса пожарной опасности с 18 по 23 мая мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Он уточнил, что эта вынужденная мера для снижения рисков возгорания в лесах, которая обусловлена обострением пожарной обстановки.

Вместе с тем он пояснил, что ограничение не подразумевает запрет на посещение лесов, но любой огонь на лесном фонде — под запретом.

Кроме того, в этот период в лесничествах усилено патрулирование, организовано ежедневное дежурство ответственных лиц на лесопожарных станциях, все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние повышенной готовности, добавили в ведомстве.