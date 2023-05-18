"В Доме культуры "Ясная Поляна" состоится вечер "Толстой на экране" с показом двух документальных фильмов, снятых в ноябре 1910 года — в последние дни жизни Льва Толстого и после его смерти. Научный сотрудник Госфильмофонда России Тамара Шведюк расскажет об этих киноматериалах и об истории их передачи в архив", — говорится в сообщении.

Фильм "Л. Н. Толстой. Станция "Астапово" показывает события на железнодорожной станции Астапово во время болезни Толстого. На экране можно увидеть близких писателя, лечивших его врачей, дом начальника станции Озолина, в котором Лев Николаевич находился. Картина "Л. Н. Толстой. Перенесение тела" запечатлела последний путь писателя из Астапово в Ясную Поляну и его похороны.

Оба фильма были выпущены фирмой "Братья Пате", активы которой со временем перешли товариществу "Тиман, Рейнгардт, Осипов и К°" — крупнейшей дореволюционной компании по производству и распространению кинолент. До недавнего времени эти ленты оставались неизвестными. В октябре 2021 года пленки с кинохроникой в семейном архиве обнаружили потомки Сергея Ивановича Осипова — одного из членов товарищества "Тиман, Рейнгардт, Осипов и К°".

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают более 250 тыс. человек.

Как сообщалось, в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия Л.Н.Толстого в 2028 году.