"Майская прогулка" перенесена на 4 июня", — цитируются слова профессора в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале вуза.

Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области рекомендовало организаторам перенести мероприятие из-за сложной ситуации, сложившейся в окрестностях Екатеринбурга в связи с природными пожарами.

Юбилейная, 40-я "Майская прогулка" должна была состояться в Екатеринбурге 21 мая. По словам организаторов, для участия уже зарегистрировались порядка 5 тыс. человек. Для них разработали пять маршрутов дальностью 10, 20, 30, 40 и 50 километров.