"Общий объем инвестиций в период с 2022 года по 2030 год составляет порядка 250-280 млрд рублей. В рамках "Север — Юг" на территории России запланировано строительство автомобильных обходов городов Астрахани, Дербента, Хасавюрта. То есть мы делаем большую работу по приведению наших дорог в порядок", — сказал Хуснуллин, выступая на форуме "Россия — исламский мир: KazanForum".

Он отметил, что правительство ведет работу по реализации "дорожной карты" данного транспортного коридора.

По словам Хуснуллина, в РФ последние три года план по приведению дорожной сети в порядок перевыполняется.

Хуснуллин добавил, что также активно реализуется строительство инфраструктуры в рамках транспортного коридора "Запад — Восток".