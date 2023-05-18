"В эту субботу, 20 мая, экскурсия будет расширенной — её проведут участники археологических исследований Синташтинского археологического комплекса и команды проекта "Синташтинский феномен", — отмечает пресс-служба.

На личном автотранспорте или автобусе заповедника экскурсанты отправятся от Музея Аркаима. За четыре часа поездки гости также посетят родники "Пряткины ямы" и археологический комплекс Синташта, который и дал название периоду существования древнего поселения Аркаим.

Комплекс Синташта находится в 19 километрах от поселка Бреды, на левом берегу одноименной реки. Именно отсюда начиналось изучение "Страны городов" (Аркаима), здесь были собраны самые интересные археологические коллекции. Кроме того, здесь расположен единственный в Южном Зауралье монументальный курган эпохи поздней бронзы — Большой синташтинский курган. Он включает в себя 22 погребения, в основном детских.

Проект "Синташтинский феномен" получил грант президента РФ на сумму более 3 млн рублей. Экскурсия в Ночь музея проводится бесплатно.

Аркаим — укрепленное поселение бронзового века. Для его охраны и многих других памятников древности и исторических природных ландшафтов был создан заповедник. С момента открытия нового поселения Аркаим прошло больше 30 лет.