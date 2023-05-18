"В конце мая 2023 года планируется открытие речного пассажирского сообщения между Хабаровском и Фуюанем. Гость (мэр Фуюаня -ИФ) сообщил, что речные суда и вся инфраструктура китайского города готовы к перевозке и приему туристов", — отмечает пресс-служба.

Со своей стороны Кравчук подчеркнул, что жители и гости Хабаровска любят посещать Фуюань и очень ждут этого события. "В свою очередь приглашаем гостей из Китая. Хабаровск — город гостеприимный, и нам есть чем порадовать туристов из КНР", — добавил мэр Хабаровска.

По информации министерства туризма Хабаровского края, в ходе встречи с министром туризма края Екатериной Пунтус Фань Цзитао уточнил, что на маршруте в Хабаровск будут работать четыре судна: два на 99 мест и два на 50 мест.

В конце апреля сообщалось, что власти Хабаровска и Фуюаня договорились о проведении международных мероприятий, в частности, фестиваля "Ужигун", международного марафона на острове Большой Уссурийский, общенациональное рыболовное соревнование.

Сообщалось также, что теперь россияне при поездках в Фуюань смогут оформлять визы по прибытию в КНР.

Фуюань до пандемии и введения жестких коронавирусных ограничений пользовался популярностью у российских туристов в рамках безвизовых краткосрочных поездок. Добраться туда можно по реке Амур в течение часа-полутора из Хабаровска.