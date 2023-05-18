"Восстановить ж/д пути в Симферопольском районе и открыть движение планируется сегодня к вечеру", — сообщается в телеграм-канале правительства Крыма со ссылкой на Лукашенко.

Утром в четверг в Симферопольском районе сошли с рельсов, по предварительным данным, восемь вагонов с зерном. Причиной инцидента в Крымской железной дороге назвали "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Пострадавших нет, на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено движение поездов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что работы по восстановлению железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь — Севастополь уже ведутся.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" перенесла отправление поезда N008 Севастополь — Санкт-Петербург в Симферополь. Для пассажиров пригородных электропоездов также организованы автобусные рейсы.