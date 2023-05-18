"Для перевозки пассажиров задержанных 18 мая пригородных поездов организовано автобусное движение", — говорится в информационном материале.

Четыре рейса отправятся от железнодорожного вокзала Симферополя (в 10:30, 12:50, 14:00 и 15:30) и с привокзальной площади Бахчисарая (в 11:45, 13:55, 15:05, 16:45)

Утром в четверг в Симферопольском районе сошли с рельсов вагоны с зерном. Причиной в Крымской железной дороге назвали "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". По данным министерства транспорта Крыма, всего сошли 8 вагонов.

Пострадавших нет. На перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено движение электропоездов, для пассажиров запустили автобусы.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что работы по восстановлению железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь — Севастополь уже ведутся. "Гранд Сервис Экспресс" перенесла отправление поезда N008 Севастополь — Санкт-Петербург в Симферополь.