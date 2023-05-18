"Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки 17 мая удалось ликвидировать 18 природных пожаров на общей площади 1,1 тыс. гектаров", — говорится в сообщении департамента.

В ведомстве уточнили, что, в частности, потушены два возгорания возле Режа, два возле Полевского, кроме того удалось ликвидировать пламя около Махнево.

"По данным на 9:00 18 мая в регионе действовало 28 пожаров на общей площади 3,6 тыс. гектаров, из них 16 возгораний на общей площади 3,1 тыс. гектаров локализовано", — добавили в департаменте.

Там отметили, что распространение огня удалось остановить под Каменском-Уральским, Артемовским, Тугулымом и Махнево.

Борьбу с огнем в регионе ведут более 900 человек, привлечено свыше 170 единиц спецтехники, в том числе авиация. Так, 17 мая в тушении пожаров было задействовано 8 бортов, произведено 147 сбросов — это, в общей сложности, 796 тонн воды.

Ранее сообщалось, что на утро среды в области зафиксированы 25 природных пожаров, в том числе — 11 локализованных.