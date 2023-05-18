"Сегодня поезд 008С в 17:15 из Севастополя отправится из Симферополя. Пассажиры будут доставлены автобусами", — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

ГСЭ заверила, что делает все возможное для восстановления движения по графику.

В компании пообещали всю информацию для пассажиров публиковать на сайте и в телеграм-канале.

Утром в четверг в Симферопольском районе сошли с рельсов вагоны с зерном. Причиной в Крымской железной дороге назвали "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Как уточнили "Интерфаксу" в экстренных службах, всего сошли пять вагонов. Пострадавших нет. На перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено движение электропоездов, для пассажиров запустили автобусы.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что работы по восстановлению железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь — Севастополь уже ведутся.