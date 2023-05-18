"По информации консула Казахстана в Таиланде, в катере на момент инцидента среди пассажиров находились 4 гражданки Казахстана. Трем из них понадобилась медицинская помощь", — сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

По его данным, после осмотра врачей две женщины находятся в больнице.

"Их состояние стабильное, здоровью и жизни ничего не угрожает", — отметил Смадияров.

"Все медицинские расходы взяла на себя тайская компания, владеющая катером. Наш консул находится на постоянной связи с пострадавшими гражданками и местными властями", — добавил он.

Туристический катер столкнулся с сигнальной вышкой недалеко от порта Чалонг на острове Пхукет в Таиланде, на борту находились 37 пассажиров, в том числе 21 россиянин.