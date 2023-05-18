"МАУ "Горзеленхоз" заключил муниципальные контракты с подрядными организациями, которые выполнят работы по устройству основания для памятника и его установке", — говорится в сообщении.

Срок окончания работ — 20 июня.

Как сообщалось, в 2019 году Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви выступила с инициативой установки памятника.

Согласно проекту, монумент предполагается установить на площадке между собором и Новосибирским цирком перед входом в Нарымский сквер. Высота памятника составит более 6 м, в том числе скульптуры — более 3,5 м, постамента — 2 м.