Ограничения будут действовать до 6 июня.

Основная задача — снизить риск природных пожаров, многие из которых возникают по вине людей, а также минимизировать их последствия, отметили в пресс-службе.

"В период действия ограничения в лесных массивах запрещено использование открытого огня, проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда. Запрещается въезд в леса автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и других транспортных средств. Не допускается разбрасывание горящих спичек, окурков, стеклянной тары", — говорится в сообщении.

В настоящее время в 13 муниципальных образованиях региона действует особый противопожарный режим — в Андреапольском, Зубцовском, Кашинском, Кимрском, Лихославльском, Пеновском, Старицком, Торопецком, Удомельском округах, Бологовском, Бежецком, Калининском и Торжокском районах.

В пресс-службе напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесу в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, предусмотрено административное наказание в виде штрафа для граждан — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 90 тыс. рублей, для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Тверской области сформирована группировка сил и средств из почти 2 тыс. человек, более 1 тыс. единиц техники и средств пожаротушения. Дополнительно возможно привлечение еще порядка 250 специалистов и 185 единиц техники.