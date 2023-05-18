"В летний период увеличится частота полетов из Южно-Сахалинска в Курильск (о.Итуруп) и Южно-Курильск (о.Кунашир). Причиной стал растущий спрос на авиабилеты, который фиксируют на сервисах продаж", — говорится в сообщении.

"Аврора" — единственная авиакомпания, выполняющая рейсы по данным маршрутам.

В июне еженедельно из Южно-Сахалинска в Курильск будут выполняться 9 авиарейсов вместо нынешних 7, с июля их число вырастет до 14 — каждый день по два рейса. Частоту полетов до Южно-Курильска увеличат в июле с нынешних 7 до 10 рейсов в неделю.

"Жители Курильских островов должны иметь возможность летать на Сахалин и обратно беспрепятственно. Это принципиальное решение. Будем прорабатывать все возможные варианты с авиакомпанией "Аврора". Если билеты закончились, значит нужно вводить дополнительные рейсы", — цитирует пресс-служба губернатора региона Валерия Лимаренко.

Отмечается, что 2022 году пассажиропоток между Южно-Сахалинском и Курильскими островами стал рекордным и составил 84,8 тыс. пассажиров. Пик пришелся на летний период прошлого года, тогда из-за роста потока туристов местные жители не могли купить билеты. По решению областной власти "Аврора" ввела дополнительные рейсы в июле-сентябре, чтобы закрыть потребности в авиаперевозках на этом направлении.

По данным пресс-службы, летом нынешнего года при необходимости также оперативно будут увеличивать частоту морских рейсов между Сахалином и Южными Курилами. Сегодня на этом направлении курсируют три грузопассажирских судна "Адмирал Невельской", "Павел Леонов" и "Игорь Фархутдинов". Авиа- и морские перевозки на Курильские острова субсидируются правительством региона.

Как сообщалось ранее, ожидаемый в текущем году пассажиропоток на рейсах "Авроры" между Южно-Сахалинском и Южными Курилами может приблизиться к 100 тыс. человек, еще несколько лет назад он составлял 20 тыс. человек в год.