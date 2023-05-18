«Участниками II национальной премии «Горы России» могут стать представители горнолыжных курортов, комплексов, отелей, глэмпингов и туроператоров. Заявки принимаются по 28 номинациям до 31 июля на сайте нашигоры.рф. Народное онлайн-голосование будет проходить с 1 августа по 15 октября. Подведение итогов состоится в конце октября», — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в экономическом ведомстве, цель премии — развитие горнолыжного туризма и продвижение культуры активного отдыха в горах.

«Горнолыжная отрасль является важной составной частью всей туристической индустрии и влияет на социально-экономическое развитие регионов. Премия «Горы России» уже второй год подряд становится полезным инструментом для раскрытия потенциала горнолыжного направления, являющегося одним из приоритетных в рамках нацпроекта по туризму», — цитирует пресс-служба главу ведомства Максима Решетникова.

Лауреатами первой национальной премии «Горы России» в 2022 году стали 23 горнолыжных курорта. Всего в премии приняли участие 300 представителей индустрии.