"Заканчивается учебный год, уже совсем скоро прозвенит последний звонок, будут экзамены. Наша задача — максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. В этом году в Подмосковье 109 загородных и около 1 тыс. пришкольных лагерей смогут принять на отдых порядка 180 тыс. ребятишек. Важно уделить особое внимание их проверке, состоянию, чтобы все соответствовало стандартам", — сказал Воробьев в ходе совещания с правительством региона и главами городских округов в среду.

Он напомнил, что власти региона приняли решение взять на себя организацию летнего отдыха для детей участников СВО (от 7 до 15 лет). Для них подготовлены бесплатные путевки в лагерь "Литвиново" в Наро-Фоминском округе.

Также бесплатные путевки в летние лагеря или компенсацию за них могут получить дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды и дети-сироты. Оформить выплату можно на госуслугах или в МФЦ. Всего предусмотрено 20 тыс. льготных путевок.

Кроме того, дети из Московской области смогут отдохнуть в четырех лагерях Краснодарского края. Для них подготовлено 4,6 тыс. путевок.

Летняя оздоровительная кампания стартует в Подмосковье 29 мая.