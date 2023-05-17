"В программе фестиваля, который продлится до 22 мая, 10 спектаклей театров из Москвы, Мытищ, Балашихи, Рыбинска, Казани, Великого Новгорода и Курска. В 2023 году заявленная тема — "Русская классика на сцене театра кукол", — говорится в сообщении.

Показы спектаклей фестиваля пройдут на основной сцене Московского областного государственного театра кукол, на сценах театров-партнеров в Москве и Московской области.

В рамках мероприятия в мытищинском театре кукол "Огниво" 19 мая пройдёт специальный фестивальный день. Зрителям покажут "Женитьбу Бальзаминова" Вадима Смирнова.

Показ спектаклей пройдет в текущем году на внеконкурсной основе.

Фестиваль "Театр кукол — без границ" — один из старейших российских фестивалей театров кукол, впервые проведенный в мае 1989 года.