"Скоростной катер "Танатип Марин 555", возвращавшийся в порт Чалонг провинции Пхукет после морской прогулки, столкнулся с сигнальной вышкой недалеко от берега. На борту находилось 37 пассажиров, из них 21 – граждане России. Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения Пхукета", — говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

Как отметили в Генконсульстве, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им предоставляется необходимая медицинская помощь.

"Сотрудники Генконсульства посетили госпиталь "Вачира", в котором были размещены туристы с наиболее серьезными травмами, они находятся в постоянном контакте с уполномоченными органами Пхукета", — заключили в дипмиссии.