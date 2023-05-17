"До 29 мая должна завершиться приемка лагерей. У нас есть график, все службы в этой работе задействованы. Мы проверяем безопасность, питание, медицину, обработку территорий от клещей, а также всех сотрудников на ковид и корь", — сказала Болатаева в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона и главами городских округов в среду.

Она отметила, что лагеря будут заполнены практически на 100%.

"У нас уже сейчас из 100 тыс. в свободной продаже осталось только 2 тыс. путевок", — добавила она.

Ранее сообщалось, что всего в Подмосковье этим летом будут работать 109 загородных и около 1 тыс. пришкольных лагерей. Больше всего мест для детского отдыха в Пушкино — 16, Истре — 12, Коломне — 11.