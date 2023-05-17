Korean Air и Asiana являются соответственно крупнейшей и второй по величине авиакомпаниями в Южной Корее. Они управляют сетью внутренних и ближнемагистральных маршрутов в Азии, а также осуществляют дальнемагистральные рейсы между Южной Кореей и остальным миром.

В феврале ЕК начала углубленное изучение предполагаемой сделки. По его итогам она высказала опасения, что объединение авиакомпаний может снизить конкуренцию при оказании услуг пассажирских перевозок по четырем маршрутам (между Южной Кореей и Францией, Германией, Италией и Испанией), а также при грузоперевозках между Южной Кореей и всеми странами Европы.

О сделке было объявлено в конце 2020 года.