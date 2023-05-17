В "высокий" сезон летних пассажирских перевозок между Калининградом и Москвой по определенным дням недели будет курсировать еще один поезд — № 147/148, назначенный с 11 июня. Движение поезда планируется вплоть до ноября, говорится в пресс-релизе.

На сегодняшний день в дальнем пассажирском сообщении с Калининградом курсируют 3 поезда. Это фирменный поезд № 29/30 "Янтарь" Москва — Калининград, № 79/80 Санкт-Петербург — Калининград и № 359/360 Адлер — Калининград (с прицепным вагоном в Анапу).

Российские дальние поезда, по-прежнему, следуют через Литву транзитом без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест — не более 300 пассажиров в одном составе.

Для покупки билета гражданам РФ требуется заграничный паспорт. В поезде дипломаты Литвы бесплатно выдают пассажиру упрощенный проездной документ, действующий на обратный проезд в течение не более трех месяцев.