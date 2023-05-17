"В связи с проведением профилактических работ портал France-Visas будет недоступен с 26 мая по 30 мая включительно", — говорится в сообщении на сайте ВЦ.

Как отмечает визовый оператор VFS Global, путешественники, планирующие подавать документы на визу во Францию, должны заполнить анкеты на портале France-Visas заранее.

В конце апреля визовый центр Франции ввел сервисный сбор для россиян, желающих подать документы на визу, в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент осуществления записи.

Франция выдает туристические визы россиянам, в том числе и многократные. Однако по словам представителей туриндустрии, слоты на подачу документов найти очень трудно, и многие туристы пользуются платными ботами автоматической записи.