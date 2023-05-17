В частности, ремонтируется четырехполосный участок трассы от Черкесска до Усть-Джегуты.

В рамках ремонтных работ будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики и изношенные покрытия дорожной одежды на популярном туристическом направлении.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен в октябре 2023 года.

С учетом того, что на время ремонтных работ движение будет организовано по двум полосам — по одной в каждую сторону, дорожники рекомендовали туристам, желающим посетить курорты Домбай, Архыз и Теберду, выбирать альтернативные маршруты движения.