"Торжественно открылись Дворцовая церковь (Храм святой Живоначальной Троицы — ИФ), Малый церковный переход и новые залы Центрального корпуса: Овальной и Предцерковной комнат", — сказала Писарева журналистам в среду.

Расположенная в башне Кухонного каре домовая церковь воссоздана примерно в том же виде, какой она была при заказчике — императоре Николае I. Уникальность ее в том, что это первая культовая постройка Гатчины, которая существовала еще с XVIII века. Сюда при Павле I с Мальты доставили святыни Мальтийского ордена.

Храм закрыли на реставрацию в 2016 году. За это время специалисты воссоздали иконостас с живописным убранством и витражи, выполненные по старинной технологии.

"Реставраторы забирались на леса под купол, смотрели рамы, в которых когда-то были витражи, находили мельчайшие осколки стекла синего и малинового цвета, чтобы восстановить цветовую гамму", — отметила Писарева.

Главным открытием реставраторов стали живописные изображения херувимов в кессонах купола. Эти картины считались утраченными, но во время расчистки штукатурного слоя советского периода обнаружилось, что под ним, укрытые листами плотной бумаги, сохранились 94 из 120 ликов, исполненных на картоне в середине XIX века. Сейчас они отреставрированы и заняли свое историческое место.

Посетители смогут увидеть в церкви подлинную декоративную отделку середины ХIХ века и иконописные произведения XVIII-XXI веков.

Овальная комната — зал, который представляет собой стилизованную имитацию парковой беседки: расписные трельяжные решетки на сводах оплетены плющом, окруженные гирляндами цветов. За окнами помещения видны настоящие парковые пейзажи.

"Оконные драпировки и обивка кресел выполнены из плотной декоративной ткани в технике "брокатель", которую по историческим образцам специально воссоздали в 2022 году во Франции. Это ткань с двумя разными фактурами, которые интересно сочетаются между собой, создавая рисунок — бархатистый и более гладкий", — поделилась Писарева.

Предцерковная комната — небольшое помещение, из которого по Чугунной лестнице можно спуститься в Дворцовую церковь. Ее стены, как и в XIX веке, украшены картинами. Посетители могут увидеть произведения живописи западноевропейских и русских мастеров — в основном, на евангельские темы.

Писарева добавила, что сейчас в Гатчинском дворце реставрируют еще ряд помещений: личные комнаты Павла I и жилые комнаты семьи Александра III. В парке происходит воссоздание Горбатого моста, Большого Каменного (Трехарочного) моста, Большой террасы-пристани и Павильона Орла.