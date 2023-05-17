"Предлагаю в следующем году организовать Дни Аргентины в Санкт-Петербурге. Готовы проработать совместную программу. Она должна включать культурные и деловые мероприятия. Но прежде всего, речь идет о налаживании диалога между нашими предпринимателями. Мы со своей стороны готовы оказать поддержку как на городском, так и на федеральном уровне", — приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Глава города сообщил, что необходимо расширять взаимодействие в сфере цифровых технологий, производства медоборудования, лекарств, а также расширить межвузовую работу и туризм.

"Город готов и в дальнейшем организовывать подобные профессиональные туры, проводить презентации турпродуктов и совместные информационные кампании по продвижению взаимного туристического потенциала. Губернатор также высказался за установление прямого авиасообщения между Петербургом и городами Аргентины", — говорится в сообщении.

На текущей неделе в Петербурге проходят Дни Латинской Америки, в рамках которых посол Аргентины проведет лекцию на факультете международных отношений СПбГУ, а также выступит на Международном книжном салоне.