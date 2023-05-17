Так, на внутренних воздушных линиях количество пассажиров составило 962,3 тыс., увеличившись на 17,1% по сравнению с январем-апрелем прошлого года.

Международными рейсами перевезено 17,8 тыс. пассажиров, что больше на 41,6%, чем за такой же период предыдущего года.

При этом за апрель 2023 года пассажиропоток аэропорта "Храброво" составил 294,8 тыс. человек, превысив на 37,8% показатели апреля прошлого года.

Внутренний пассажиропоток увеличился на 35,5%, до 287,8 тыс. человек. Международными рейсами в апреле перевезено 7 тыс. пассажиров, что на 381% больше, чем годом ранее.