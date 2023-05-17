"Запрет касается земель лесного фонда", — говорится в информации ведомства.

Нарушителей запрета в зависимости от последствий ждут административная или уголовная ответственность.

Как уточнили в управлении, запрет не распространяется на специалистов, проводящих в лесах санитарные и другие неотложные работы.

Согласно сведениям ведомства, с начала года в лесах региона произошло 13 пожаров на площади около 10 га.

По информации местного гидрометеорологического центра, сухая, жаркая погода с температурами воздуха около 24 градусов сохранится в области как минимум в ближайшие дни.