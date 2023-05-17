"Официального объяснения пока не поступало", — заявил глава МИД Пекка Хаависто во время пресс-конференции, посвященной этому вопросу. Он отметил, что Финляндию проинформировали об этом 27 апреля, а 4 мая Финляндия направила ноту по этому поводу.

Министр также сообщил, что заморозка банковских счетов затрудняет работу дипмиссий Финляндии в России, однако пока они могут функционировать с использованием наличных денег.

"Замораживание является самым серьезным препятствием для практических операций миссии. Однако пока они могут нормально работать в России. Например, в помощь были взяты наличные деньги", — сказал Хаависто.

Он отметил, что ведомство не намерено закрывать посольство страны в Москве или генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Хаависто предположил, что счета заморожены в ответ на введенные против России санкции, и назвал шаги российской стороны "издевательством".

Президент Саули Ниинистё также счел замораживание счетов в России "чрезмерной мерой". "Необходимо тщательно продумать, как на практике будет обеспечена деятельность посольства в Москве и консульства в Санкт-Петербурге", — сказал президент финскому агентству STT.

В Финляндии считают, что действия российской стороны нельзя считать ответным шагом, так как согласно Венской конвенции деятельность посольства и другая дипломатическая деятельность были исключены из санкций, поэтому никаких санкций в отношении российских миссий страной не вводилось.