Предполагается, что российские и киргизские специалисты будут формировать новые проекты для путешественников, которые позволят увеличить взаимные турпотоки в обеих странах.

"Открытие представительства центра компетенций в Киргизии также позволит продвинуть наши совместные туристские продукты в рамках Евразийского экономического пространства", — цитирует-пресс-служба заместителя главы комитета по развитию туризма Петербурга Нану Гвичию.

Представительство будет работать на базе Университета АДАМ, с которым центр заключил договор о сотрудничестве.

Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства Петербурга был учрежден в 2022 году.