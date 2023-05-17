За это время намерены модернизировать терминалы внутренних и международных воздушных линий, объекты внутренней инфраструктуры и топливозаправочного комплекса.

Реконструкция будет осуществляться на внебюджетные средства "Нижневартовскавиа".

"Реализация проекта позволит обеспечить условия для повышения эффективности региональных, межрегиональных и международных воздушных перевозок, осуществляемых через аэропорт Нижневартовска. Выведет предприятие из убыточного состояния, обеспечит его бесперебойную работу, позволит увеличить пассажиропоток и дальнейшее развитие аэропорта", — приводятся в сообщении слова замдиректора департамента экономического развития ХМАО Светланы Петрик.

О режиме работы аэропорта на время реконструкции не сообщается.

Аэропорт Нижневартовска входит в число 30 крупнейших аэропортов России по пассажиропотоку, в Ханты-Мансийском автономном округе он второй по этому показателю.