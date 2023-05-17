Число самолетовылетов в прошлом месяце увеличилось на 29,9%, до 326.

С начала 2023 года пассажиропоток аэропорта составил 283,4 тыс. человек, что в 1,5 раза больше, чем за январь-апрель 2022 года. Число самолетовылетов с начала года составило 1247 единиц, что на 38,7% выше показателей 2022 года.

Пассажиропоток международного аэропорта "Северный" в 2022 году увеличился на 8,9% по сравнению с 2021 годом, до 777,3 тыс. человек.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.