"В прошлом году мы провели реабилитацию парка "Покровское-Стрешнево" — огромной зеленой территории, расположенной между Волоколамским и Ленинградским шоссе. В этом году, надеюсь, завершим реставрацию исторической усадьбы — главного дома, оранжереи, ограды с башенками, а также воссоздание регулярного сада", — написал Собянин в своем блоге в среду.

Он отметил, что уникальный памятник архитектуры XVIII-XIX веков дошел до наших дней в плачевном состоянии: начиная с 1981 года усадьба переходила из рук в руки, какое-то время была бесхозной, пережила несколько пожаров, также серьёзно пострадали фасады и интерьеры главного дома, а оранжерея находилась в неудовлетворительном состоянии.

"В ходе реставрации все элементы архитектурного ансамбля приведем в первозданное состояние по архивным фото, чертежам и приспособим для современного использования", — добавил мэр.

Он уточнил, что исторический облик вернется и оранжерее. "Уже отреставрирована кирпичная кладка фасада здания, установлены каркас витражей, стропила и обрешетка. Двери и окна выполнены такими же, как в стародавние времена, и скоро вернутся на свои прежние места", — написал Собянин.