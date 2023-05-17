"Уже сейчас поездки по М-4 "Дон" в Геленджике стали быстрее и комфортнее для местных жителей и отдыхающих. Участок трассы с 1512-го по 1517-й км расширен с двух до четырех полос. Дорожники запустили по нему рабочее движение — от кольца на въезде в Геленджик до села Марьина Роща", — рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Уточняется, что благодаря этому увеличилась пропускная способность дороги на территории Геленджика в Краснодарском крае еще до пика туристического сезона.

Кроме того, на въезде в Кабардинку открыто рабочее движение по новой транспортной развязке. Это позволило ликвидировать левый поворот на 1522-м км трассы М-4 "Дон" и убрать светофор, перед которым раньше в часы пик часто скапливались автомобили.

Также открыты все съезды транспортных развязок в районе Голубой бухты и кольца на улице Луначарского, разворотная петля около Марьиной Рощи.

"Мы продолжаем развивать М-4 "Дон" — главную дорогу на юг России. Дорожники работают по обустройству трассы, не создавая помех движению транспорта", — отметил председатель правления "Автодор" Вячеслав Петушенко.