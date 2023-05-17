"Обновленная пешеходная зона станет единым прогулочным пространством вместе с зоной отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона "Строитель", которую мы благоустроили ранее благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Михаила Хайкина.

К работам строители приступили в апреле. В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы, начато устройство сетей электроснабжения и наружного освещения. Также рабочие приступили к обустройству пешеходных дорожек, деревянного настила и пешеходного моста.

Завершить работы планируется в сентябре, добавили в ведомстве.

Протяженность благоустраиваемого участка составляет 1,5 км. Здесь планируется полностью заменить тротуарное покрытие, проложить велодорожку, установить уличное освещение и малые архитектурные формы. Кроме того, в пойме реки Сестра организуют зону отдыха с деревянным настилом, спуском и площадкой с беседкой на правом берегу, на левом — пирсом.