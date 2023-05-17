"В этом сезоне виден примерно 30-процентный рост запросов на санатории. В топе – здравницы Кавказских Минеральных Вод, в которых быстро заканчиваются места на лето. Многие качественные санатории уже практически на стопе, другие присылают уведомления об остановке продаж", – цитирует пресс-служба гендиректора компании "Мультитур" Юлию Высоканову.

По ее словам, в России вырос спрос не только на санаторное лечение, но и оздоровление в целом.

"При этом аналогичные оздоровительные объекты в Европе стали менее доступными, так как к высоким ценам присоединились проблемы с дорогой и визами. Многие туристы переориентировались с зарубежных стран на Россию – как на пляжные курорты, так и на санатории. Кроме того, работает еще и отложенный спрос, возникший в период пандемии", — сказала эксперт.

Коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах также отметила, что спрос на санатории заметно вырос, а в нескольких регионах завершаются продажи.

"По нескольким регионам, прежде всего, Кавминводам продажи уже завершаются. У нас, например, мест нет до октября. Причем закончилась не только наша квота, но и в самих санаториях уже нет свободных мест. И это несмотря на рост цен в некоторых из них на 15-30%", — сообщила эксперт.

По данным "Мультитур", в этом году санаторный отдых в Кавминводах подорожал на 10-15%. Бюджетное размещение обойдется примерно в 3-5 тыс. рублей в сутки на человека с лечением, среднего уровня – в 5-10 тыс. рублей.

Как подчеркивает Булах, в этом году санаторный отдых – единственное направление, где выросла глубина продаж.

"Как и речные круизы, санатории имеют свою постоянную аудиторию, которая привыкла ездить на один и тот же курорт хотя бы раз в год и бронирует свою поездку заранее. Санатории – единственный вид отдыха в России, по которому, в отличие от пляжного или экскурсионного, в этом году выросла глубина бронирований", — сообщила эксперт.

Высоканова отметила, что на первом месте по спросу на Кавминводах – санатории Кисловодска, но интерес к Пятигорску, Железноводску, Ессентукам тоже растет, в основном за счет появления новых средств размещения.

Как сообщал ранее "Интерфакс", по информации министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, загрузка санаториев на лето в середине мая составляет 93,3%. В первом квартале турпоток в регион вырос на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил более 460 тыс. человек.