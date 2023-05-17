"По предварительным данным, 16 мая 2023 года около 11 часов при подготовке к вылету воздушного судна авиакомпании "Сибирь" по маршруту Новосибирск — Москва в результате касания поручнем платформы амбулифта допущено повреждение задней левой двери борта самолета", — говорится в сообщении.

Воздушное судно было отстранено от полета до устранения повреждения. 162 пассажира, в том числе трое несовершеннолетних, доставлены в аэропорт назначения резервным воздушным судном.

Проверка проводится на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов.