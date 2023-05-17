"Согласно данным Сбербанка, траты туристов по картам в I квартале этого года увеличились относительно I квартала 2022 года на 37% и составили 2,6 млрд руб. И это не считая расходов по картам других банков", — написал Ермак на своей странице в "ВКонтакте".

По его словам, по официальным данным Калининградского управления статистики, за первый квартал текущего года турагентствами и туроператорами оказано платных услуг гостям на сумму 542 млн рублей. Это на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, добавил он, гостиницами в январе-марте оказано услуг на 804,5 млн рублей, что на 41,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

"При этом портрет туриста, в том числе и финансовый, почти не претерпел изменений. Средний возраст — 41 год, средний доход — 99 тыс. рублей", — сообщил Ермак.

По его данным, показатели второго квартала 2023 года будут также высокими, так как на майские праздники в регионе побывало 64 тыс. туристов, превысив прошлогодний показатель на 12,5%. Кроме того, в мае начнется летний сезон, который в этом году должен быть успешным в связи с благоприятным прогнозом погоды на все лето.